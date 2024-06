Fedez avrebbe avuto un flirt con l’influencer Taylor Mega, questa l’ultima indiscrezione che riguarda il rapper e i fatti, venuti alla luce solo ora, avrebbero avuto luogo prima dell’attuale frequentazione con la modella francese Garance Authiè.

Fedez e il presunto flirt con Taylor Mega

Fedez avrebbe avuto un flirt con la modella e influencer Taylor Mega. Questo, prima della frequentazione con la modella Garance Authiè, notizia attuale.

Il gossip sta infiammando le riviste di gossip e si fa sempre più consistente, a lanciarlo è stato il settimanale Diva e Donna e tutte le testate vogliono approfondirlo. Ma quanto c’è di vero?

Finora questo presunto flirt è rimasto segreto, dalle informazioni emerse sappiamo che i due si sarebbero incontrati a Milano. Secondo quanto ricostruito dal settimanale, la Ferragni avrebbe bloccato sui social l’account della modella proprio a causa di questa vicenda.

La frecciatina di Taylor Mega contro Chiara Ferragni

Fra Taylor Mega e Chiara Ferragni non scorre buon sangue ma non solo per questo fatto, che ripetiamo, non è stato ancora confermato.

La voce sull’incontro milanese fra Taylor e Fedez non avrebbe lasciato Chiara indifferente, che sarebbe a conoscenza già da un po’ di tempo del debole dell’ex per la celebre influencer udinese.

Questa è stata la fidanzata del cantante Tony Effe, protagonista degli ultimi gossip in merito a un avvicinamento proprio alla Ferragni. A tal proposito, la Mega era intervenuta con un post in cui ha lanciato una frecciatina non troppo velata a Chiara.

Su una storia Instagram con sfondo nero infatti, ha scritto “Sentiti ridicola”, parafrasando lo slogan “Pensati libera” portato dalla Ferragni l’anno scorso a Sanremo.