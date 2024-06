Taylor Mega avrebbe lanciato una frecciata a Chiara Ferragni. O, perlomeno, questo è quello che hanno letto i follower più smaliziati in una delle ultime storie pubblicate dall’influencer, in cui Taylor Mega avrebbe fatto un chiaro riferimento all’imprenditrice digitale più chiacchierata degli ultimi mesi.

Taylor Mega e la storia sospetta con la frecciata a Chiara Ferragni

Il tam-tam mediatico è iniziato poco dopo la pubblicazione di una storia sul profilo di Taylor Mega. L’influencer, infatti, sembrerebbe aver fatto un riferimento “velato” a Chiara Ferragni, lanciandole una vera e propria “frecciata” che non è sfuggita agli occhi dei follower più smaliziati. Nella giornata di sabato 8 giugno i Ferragnez erano già al centro del gossip a causa delle ultime dichiarazioni di Fedez sulla relazione scoppiata, oltre che per alcune indiscrezioni sul divorzio (già smentite dai legali di Ferragni) e a delle presunte frecciatine da parte del rapper alla ex-cognata Valentina Ferragni.

Ad aggiungersi al gossip sulla coppia più chiacchierata del web c’è stata poi la presunta frecciata lanciata dall’influencer Taylor Mega tramite una storia pubblicata sul suo profilo. I follower di Taylor Mega, in quella semplice frase pubblicata senza troppa fanfara, hanno letto un chiaro riferimento all’imprenditrice digitale.

Taylor Mega lancia una freggiata a Chiara Ferragni? Ecco la frase che fa discutere

Taylor Mega ha quindi lanciato o no una frecciata a Chiara Ferragni? I suoi follower sembrano esserne sicuri, e in effetti la storia pubblicata dall’influencer sembrerebbe lasciare poco spazio ad altre interpretazioni. Taylor Mega ha pubblicato sul suo profilo Instagram una semplicissima storia con una scritta in bianco su sfondo nero. La frase che avrebbe fatto insospettire i fan è “Sentiti ridicola” che potrebbe essere un richiamo allo slogan che Chiara Ferragni aveva portato a Sanremo nel 2023 in occasione della sua serata di conduzione del Festival della Musica Italiana.

È bastata quindi questa semplicissima frase a far partire le chiacchiere sul web: Taylor Mega ha davvero lanciato una frecciata a Chiara Ferragni? Non ci è dato saperlo, dopotutto non esistono animosità conosciute fra le due influencer e si tratta in fondo di una teoria nata dalle supposizioni di alcuni utenti.

