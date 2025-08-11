Sarà Fedez a salire sul palco domani, 12 agosto 2025, alla festa dello stoccafisso a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Scoppia però la polemica per il cachet.

Fedez alla festa dello stoccafisso a Cittanova

Martedì 12 agosto Fedez si esibirà sul palco di Cittanova (Reggio Calabria) in occasione della nota sagra dello stoccafisso.

A organizzare l’evento la Proloco di Cittanova, comune di 9mila abitanti. Il concerto inizierà alle ore 22.30, sul palco sotto le stelle allestito in via Campanella e, questa, sarà anche l’unica data calabrese che il rapper farà questa estate. L’ingresso è gratuito ma, è polemica dopo che sono circolate voci relative al cachet dell’artista.

Fedez alla festa dello stoccafisso: scoppia la polemica per il maxi cachet

Come abbiamo visto, sarà Fedez a esibirsi sul palco di Cittanova in occasione della festa dello stoccafisso. L’ingresso al concerto sarà gratis ma sono circolate alcune indiscrezioni sul cachet dell’artista. A rivelare la cifra il sito MowMag: 100 mila euro! Ci sarebbero anche alcune richieste da parte dell’entourage di Fedez, dai vini bianchi senza solfiti alle verdure bio. Ma, chi pagherà? Ce lo svela sempre MowMag, i soldi non sarebbero infatti pubblici ma di diretta emanazione dello sponsor Stocco&Stocco, da sempre partner della festa.