Fedez ha fornito un performance scadente nel suo nuovo singolo, facendo felici sparate contro Chiara Ferragni.

Fedez, al secolo Federico Lucia, sembra attrarre polemiche come un magnete, da questioni personali a professionali, non perde occasione di attirare l’attenzione mediatica. Da mezzanotte è disponibile il suo ultimo singolo “Di Caprio”, per il quale ha collaborato con il rapper Niky Savage. Già prima del rilascio, i fan erano in fermento per i possibili riferimenti alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Ora che il singolo è stato lanciato, tali allusioni non passano inosservate, come non lo fanno quelle relative ad uno scandalo recente che ha coinvolto l’influencer. Ma di cosa parla esattamente questo nuovo singolo di Fedez? La canzone narra le aspirazioni di una giovane nata nel 2004, studentessa di moda all’Istituto Marangoni, con la speranza di essere portata prima a cenare al ristorante di Cracco e poi a Capri a bordo di una Maserati. Fedez ironizza su sé stesso non essendo Leonardo Di Caprio, scherzando che l’assomiglianza con Britney Spears aumenta via via che perde i capelli. La parte più tagliente e contestata del brano, indirizzata chiaramente alla Ferragni, è quella cantata da Niky Savage, piena di parole piccate e polemiche.

La seguente riga di una canzone sta facendo il giro per le critiche che sta ricevendo: “Desidera viaggiare a Capri, ma non sono DiCaprio. Ci sono troppe donne che vogliono viaggiare in un cabriolet. Troppe insidie, sto rovinando la Murciélago. Medusa d’oro sotto la tuta mimetica. Ho un affare con un panettone, ma non è Balocco. Me la godo tutta come Hannibal Lecter. Non riesci a dominare chi ha il sangue del blocco. Non parlar male di chi ti prende per le orecchie. Bravo Fedez, niente rispetto per le ex. Fedez in conflitto con Chiara Ferragni e Taylor Swift: Diluvio di critiche.” I riferimenti sono abbastanza chiari e inutilmente provocatori. La realtà è che Fedez che continua a fare riferimenti nei suoi brani alla madre dei suoi bambini, con la quale è stato per otto anni, non aiuta la sua immagine. Inoltre, portare alla luce uno scandalo che ha segnato l’inizio della fine del loro matrimonio ed inserire una questione legale che deve ancora essere risolta, non è il tocco di stile che Fedez pensava fosse. Una delle critiche ricorrenti è l’evidente tentativo del rapper di circondarsi di giovani artisti per mantenere la sua rilevanza in un mondo musicale dominato da rapper e trapper più giovani. Nel brano, Fedez ha anche menzionato Taylor Swift, ridicolizzando le ragazze che andavano ai suoi concerti, attirando così l’ira dei fan della cantante americana. Quindi, sembra che l’unico risultato ottenuto da Fedez sia un’altra figuraccia pubblica. Attualmente, Fedez e Chiara Ferragni stanno procedendo con il loro divorzio.

Pochi giorni fa, si è tenuto un incontro per discutere sulla questione del sostentamento dei due figli, Vittoria e Leone. Sembra che la responsabilità quasi totale sia destinata a Chiara, data l’offerta finanziaria del rapper, considerata da alcune fonti come “inadeguata”. Ciò nonostante, il rapper si incaricherà delle spese di istruzione regolare e contribuirà ai costi medici. Ora, rimane da determinare se le recenti azioni provocatorie di Fedez nei confronti di Chiara non porteranno a complicazioni supplementari nelle trattative per la separazione.