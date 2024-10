A giugno, i giornali hanno cominciato a riferire di una nuova relazione per Fedez. Il rapper è stato avvistato in diverse occasioni con la modella francese Garance Authié. Durante l’estate, è stato anche paparazzato con Luna Shirin Rasia, l’ultima compagna di Michele Merlo, ma sembra che tra i due ci fosse solo un interesse temporaneo. Adesso, però, si parla di un nuovo amore per Fedez, e sembra che questa volta la cosa sia più seria. Gabriele Parpiglia ha recentemente comunicato che il cantante ha trovato un’altra ragazza, e stando alle sue parole, tra loro c’è un vero legame: “Nuova fidanzata per Fedez – ha twittato il giornalista – Lui sta trascorrendo il compleanno in una dolce compagnia. Attenzione, non si tratta di una ragazza più giovane, ma di una relazione seria, una vera ripartenza in amore. Lei è originaria di Milano e proviene da una buona famiglia. Domani darò ulteriori dettagli.”

Dichiarazioni di Taylor Mega a “Le Iene”

Questa notizia giunge poco dopo le dichiarazioni sorprendenti di Taylor Mega a “Le Iene”, dove ha affermato: “Ho avuto una relazione con Fedez? Sì, ma definirla una storia è un po’ eccessivo. L’ho visto anche quando era con Chiara? Certamente. Ma non c’è stato tradimento, dato che erano in una relazione aperta. Mi sento in colpa nei confronti di Chiara? Apprezzo le persone che sono coerenti e autentiche. Se fingi di essere diverso, non mi piaci. Comunque, molte coppie famose si separano improvvisamente, poi offrono la loro versione dei fatti e spesso i fan ci credono. Vi dico ‘svegliatevi’, perché la realtà parla chiaro. Quando una relazione diventa un affare, le cose vengono forzate e si creano scene. Sembra che tutto vada bene, ma non è così.”