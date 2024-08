Fedez, la nuova fiamma è Luna Shirin Rasia: pizzicati in Sardegna, in atteggiamenti che non lasciano spazio a dubbi.

Nuova fiamma per Fedez. Dopo il flirt con Garance Authiè, il rapper ha perso la testa per Luna Shirin Rasia. I due sono stati pizzicati in Sardegna, in atteggiamenti più che intimi.

Fedez pizzicato con la nuova fiamma: è Luna Shirin Rasia

Dopo Garance Authiè, nella vita di Fedez è entrata un’altra modella: Luna Shirin Rasia. Il settimanale Chi ha pizzicato il rapper con la sua nuova fiamma a Porto Cervo, in Sardegna, e le immagini non lasciano spazio a dubbi. I due, in barca, si lasciano andare alla passione.

Fedez e Luna: come si sono conosciuti?

“Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni“, si legge sul settimanale Chi a corredo delle paparazzate. Secondo il magazine, il rapper e la modella si sono conosciuti qualche giorno fa in un locale. Lei lo seguiva già sui social, lui ha iniziato a farlo dopo l’incontro. Da qui all’incontro in Sardegna il passo è stato breve, brevissimo.

Fedez e Luna: lei è l’ex di Michele Merlo

Rispetto a Garance Authiè, del tutto sconosciuta ai fan italiani, Luna Shirin Rasia è un nome noto. La modella era la fidanzata di Michele Merlo, ex cantante di Amici scomparso prematuramente nel 2021. Laureata in Economia, Luna è italo-venezuelana. Dopo la scomparsa dell’ex fidanzato ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, Canarie, e poi è tornata in Italia.