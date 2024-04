Fedez, mamma Tatiana vuole che torni con Chiara Ferragni e farà il possibile per riunire i Ferragnez.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la signora Tatiana, mamma di Fedez, vuole che il figlio torni insieme alla moglie Chiara Ferragni. Sembra che stia facendo di tutto per riunire la famiglia.

Fedez, ospite di Belve nella puntata del 9 aprile 2024, ha parlato della rottura da Chiara Ferragni. Non è entrato nei dettagli, ma ha candidamente ammesso che la madre dei suoi figli è e resterà per sempre la donna più importante della sua vita. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la signora Tatiana, mamma di Fedez, sta facendo di tutto per riunire i Ferragnez.

L’indiscrezione sulla signora Tatiana

A lanciare l’indiscrezione su Tatiana è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Via social, ha fatto sapere:

“Si vocifera tra conoscenti che la mamma di lui ci tiene tantissimo a Chiara e ad un ritorno riunendo la famiglia e farà il possibile”.

Quanto c’è di vero in questa indiscrezione? Non possiamo saperlo, ma di certo i Ferragnez stanno vivendo un momento nero.

Fedez: quando è finito l’amore con Chiara Ferragni?

Nel corso dell’intervista a Belve, Fedez ha parlato così di Chiara Ferragni: