Fedez offre una spiegazione e il contenuto del testo della sua canzone "Allucinazione collettiva" che riguarda Ferragni.

“Fedez ha rilasciato un nuovo singolo intitolato “Allucinazione collettiva”, in cui affronta la sua relazione con Chiara Ferragni, la sua ex moglie. Poco prima dell’uscita della canzone, Ferragni aveva criticato il suo ex coniuge, anticipando che non si trattava di un altro dissing, ma di una falsa ballata d’amore. Tuttavia, Fedez, il cantante di Rozzano, non si è lasciato intimorire, esponendo la sua ultima opera musicale. I temi principali del testo includono un tentativo di suicidio, una lotta giudiziaria con l’ex moglie, critiche verso gli amici di Ferragni considerati “parassiti”, una lite matrimoniale a Sanremo e molto altro. In un particolare passaggio, Fedez sottolinea di aver realmente amato l’ex moglie, arrivando a dichiarare che avrebbe potuto uccidere per lei.”

Il testo che segue è la trascrizione completa di “Allucinazione collettiva”:

Ehi,

–

Fai sentire la tua voce,

–

Era semplicemente un delirio di gruppo,

–

Notte di Agosto, rigetto inchiostro,

–

Pensando al tuo viso, non riesco a riconoscerti,

–

Eppure è doloroso, eppure mi ricordo,

–

Racconta al tuo avvocato che mi ha accusato di tentato suicidio,

–

Chiedo scusa, chiedo perdono, per il disturbo causato,

–

Versavo le gocce, non frammenti di vetro,

–

perché sapevo che non volevi sporcare il tappeto (che spreco incredibile),

–

Valori e ideali, roba da suini,

–

Noi esposti in Borsa,

–

La nostra è una corsa a chi si ripara,

–

Fino a che un giudice non ci separa,

–

Ricordi Sanremo, si colorò di nero per una questione di gossip,

–

Tu mi mandi via di casa e io butto la confezione del Prozac,

–

Hai visto i tuoi amici? Sono leccapiedi,

–

Saranno contenti senza di me,

–

Sono addosso, insignificanti,

–

Io odiavo loro ma amavo te,

–

E mi domando se esiste un lieto fine per una favola triste e tortuosa,

–

Se fossi stato un “altro” me,

–

E tu fossi stata un’altra te, forse sarebbe tutta un’altra storia,

–

(L’abito da sposa è nero),

–

La vita ferisce,

–

Il tempo guarisce,

–

L’amore scompare,

–

Ma è incomprensibile,

–

Scappo dai problemi, agli occhi dei altri sembra che penso solo a divertirmi,

–

Sento un corpo che sta sanguinando, forse è sull’orlo dell’inferno,

–

Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio.

Rinunciare a quel maledetto orgoglio che mi divora da dentro

–

Rivelami che tutto ciò è solo un incubo tetro

–

Vestito da un dolce sogno

–

Eppure, non ignoro i bellissimi doni che mi hai fatto

–

Gli inestimabili momenti che ho vissuto con te, mai più rivivrò

–

Desidero eliminare l’intero marciume

–

Vorrei guardarmi allo specchio, schiaffeggiarmi

–

Anche le mie mancanze superano il limite

–

Abbiamo dominato una gara di peccati

–

Ti sbagli se credi che non t’ho mai amato

–

Avrei ucciso per te, ma mi hai bloccato

–

Le cavità stomacali che mi sono procurato

–

Per il cumulo di orrori accumulati

–

La folla esulta sui tuoi resti, alla fine che hanno ottenuto?

–

Sei la più bella distrazione di massa che abbia mai osservato

–

La vita ci lacera

–

Il tempo medicina le ferite

–

L’amore svanisce

–

Ma la ragione non la si può discernere

–

Mi domando se c’è un finale felice per una fiaba tragica e deformata

–

Se fossi stato un diverso me

–

E tu fosse stata un’altra te, forse tutta un’altra storia si sarebbe srotolata

–

(Il vestito da sposa è tinto di nero)

Nell’ultimo periodo, molto si è discusso del dissing tra i rapper Fedez e Tony Effe. Si tratta di un legittimo scambio di offese oppure di una mossa pubblicitaria? Con il recente rilascio della canzone “Allucinazione Collettiva” la possibilità che la controversia tra i due musicisti sia una messa in scena per aumentare l’interesse del pubblico prima del lancio della traccia dedicata a Chiara Ferragni assume sempre più credibilità. La coincidenza temporale degli eventi infatti sembra sospetta. Fedez, conosciuto per le sue abili strategie di marketing sui social network, non ha bisogno di lezioni in materia.

Attualmente, dopo la fine del loro matrimonio, Fedez e Ferragni non hanno mancato di infilzarsi pubblicamente in più occasioni. Da fiaba a incubo, la loro storia d’amore ha preso una piega spiacevole, arrivando persino a coinvolgere avvocati per risolvere alcune questioni legate alla loro separazione. Per quanto riguarda la vita sentimentale dei due, Fedez ha avuto varie relazioni brevi. Circolano voci secondo cui l’influencer di Cremona, Ferragni, possa avere una relazione con il manager Silvio Campara, sebbene non ci sia mai stata un’ufficiale conferma da parte dei diretti interessati.