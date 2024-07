Fedez, dal letto di ospedale, ha deciso di condividere una story contro la sua ex Chiara Ferragni, per poi rimuoverla.

Fedez ha condiviso una story contro Chiara Ferragni. Il rapper, finalmente fuori pericolo dopo essere stato ricoverato d’urgenza a causa di una emorragia interna, è tornato sui social network per tranquillizzare i fan che si erano preoccupati molto per le sue condizioni di salute. Fedez ha ringraziato i fan, gli amici e poi ha lanciato una frecciata alla sua ex moglie, riferendosi alla sua abitudine di condividere tutto sui social network.

“Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo” ha scritto Fedez su Instagram dopo l’intervento chirurgico. “Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto di ospedale” ha aggiunto il rapper. Una story che si riferisce all’abitudine della ex moglie di condividere ogni aspetto della sua vita privata, anche quelli dolorosi, sui social network. La story condivisa da Fedez è stata poi rimossa.

Fedez: la canzone scritta prima del ricovero

Fedez è stato ricoverato e operato d’urgenza a causa di una emorragia interna che i medici del Policlinico di Milano sono riusciti a individuare e fermare in tempo. La story pubblicata da Fedez risale al momento in cui si è ripreso ed è tornato in reparto.

Un’altra story condivisa dal rapper sembra essere un chiaro riferimento a Chiara Ferragni. Fedez ha condiviso alcune strofe di una canzone scritta prima del ricovero. “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che hai accumulato” sono i versi della canzone, che lui stesso ha dichiarato di aver scritto la notte prima del ricovero.