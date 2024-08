Fedez spiega il suo ricovero in ospedale: "Visti i miei trascorsi, anche per ...

Tramite una storia IG, Fedez ha voluto spiegare il motivo del suo ricovero in ospedale in seguito al malore accusato in volo: “Visti i miei pregressi, anche per una cosa banale meglio fare accertamenti”.

Fedez dopo il malore: “Sto bene, ma dovevo fare accertamenti”

In seguito al malore che lo ha colto in volo e che lo ha costretto a ritardare il suo ritorno sul palcoscenico a Gallipoli, Fedez ci ha tenuto a dare le motivazioni del suo ricovero in ospedale in una storia di Instagram:

“Dopo una giornata di riposo e controlli, ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi, anche una cosa banale è meritevole di accertamenti“.

Poi annuncia: “Domani (domenica, ndr) come da previsioni ci vediamo al Billionaire: spacchiamo tutto” aggiungendo poi che farà di tutto per recuperare quanto prima la serata di Gallipoli.

Fedez e il malore: ecco cosa è successo

Mentre era in volo per il suo concerto a Gallipoli, il rapper si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

“Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire ad essere dimesso per tempo, così non è stato“, ha spiegato Fedez subito dopo il malore in una storia di IG.

Lo scorso 13 luglio il cantante aveva dovuto annullare tre concerti: pochi giorni prima infatti era stato ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia interna.