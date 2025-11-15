A Mesenzana, in provincia di Varese, un uomo uccide la moglie nella loro abitazione, in un episodio che ha gettato nel dolore e nello sgomento l’intera comunità locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Femminicidio a Mesenzana, uccide la moglie a coltellate

Come riportato da Varese News, una donna di 81 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio, sabato 15 novembre, all’interno della propria abitazione di via Pezza, a Mesenzana. Il corpo avrebbe presentato diverse ferite da arma da taglio.

Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’area intorno alla casa è stata isolata per permettere agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Femminicidio a Mesenzana, uccide la moglie a coltellate: l’arresto e le ragioni del gesto

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini, che avrebbero notato l’uomo, il marito della donna, gridare davanti all’abitazione dopo l’aggressione. Renato Bianchi, anch’egli 81enne, è stato immediatamente fermato dai carabinieri della compagnia di Luino e portato in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il sindaco Alberto Rossi ha espresso profondo cordoglio: “Siamo vicini ai familiari in questo momento drammatico, a disposizione per qualunque necessità“. Marito e moglie non erano originari di Mesenzana e si sarebbero trasferiti da qualche anno per vivere vicino ai figli e ai nipoti; descritti come una famiglia riservata e perbene, la comunità fatica a comprendere le ragioni del tragico gesto.