Nel quartiere di Napoli, Piscinola, il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 51 anni in un appartamento di piazza Sant’Alfonso ha scosso la comunità locale. Le autorità sono sul luogo e indagano su un possibile femminicidio.

Ritrovamento drammatico nel quartiere Piscinola a Napoli

Nel prima serata di oggi, venerdì 14 novembre, una donna di 51 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in piazza Sant’Alfonso, nella zona nord di Napoli.

L’allarme ha portato gli agenti della Polizia di Stato a intervenire immediatamente sul posto, avviando le prime verifiche e delimitando l’area. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e reperti utili per chiarire le circostanze della morte.

Dramma a Napoli, trovata morta una donna: ipotesi femminicidio, i primi aggiornamenti

Dai primi accertamenti, come riportato dall’ANSA, sarebbero emersi segni sul corpo che fanno ipotizzare il coinvolgimento di terze persone e, tra le piste al vaglio, non viene esclusa quella del femminicidio. Gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Chiaiano stanno ricostruendo la dinamica degli eventi. Le indagini proseguono per determinare cosa sia realmente accaduto e individuare eventuali responsabili.

A scoprire il corpo di Nunzia Cappitelli sarebbe stato un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da alcuni giorni, come riportato da Il Mattino. Le prime indagini suggeriscono che la morte potrebbe essere riconducibile a un femminicidio: sul corpo della donna sarebbe presente una sola ferita alla testa, compatibile con una morte violenta. Dalle informazioni raccolte emerge che Nunzia Cappitelli intratteneva una relazione con un uomo più giovane, attualmente ascoltato dagli investigatori. Nei suoi confronti risulterebbero anche alcune denunce per maltrattamenti.