A Cave, nel territorio alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in circostanze ancora avvolte nel mistero. La vicenda di Axenia Manoli, 31 anni, scomparsa dopo aver accompagnato i figli a scuola, ha subito attirato l’attenzione per le circostanze insolite del ritrovamento e le domande senza risposta che circondano il suo decesso.

Chi era la donna trovata morta alle porte di Roma

Axenia Manoli si era trasferita a Cave due anni fa, lasciandosi alle spalle un matrimonio segnato da presunte violenze, con l’intento di ricominciare una nuova vita insieme ai figli. Lavorava come cameriera in un ristorante cinese e godeva della stima di chi la conosceva, descritta come madre affettuosa e donna solare.

Gli investigatori del Nucleo di Frascati, coordinati dal magistrato della Procura di Tivoli, stanno esaminando tutti gli elementi a disposizione, compresi i dati del GPS dell’auto, chiusa a chiave, per ricostruire gli ultimi spostamenti di Axenia e chiarire l’orario del decesso. L’autopsia sarà determinante per stabilire le cause della morte e fare chiarezza su questo tragico episodio.

Donna scomparsa trovata morta in un bosco: la lite e il giallo del biglietto al compagno

A Cave, nell’hinterland di Roma, continua il giallo sulla morte di Axenia Manoli, 31enne di origini moldave. La donna era scomparsa giovedì 13 novembre dopo aver accompagnato i suoi due figli, di 7 e 11 anni, a scuola. La sua assenza ha immediatamente allarmato il compagno, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione locale. L’uomo avrebbe riferito agli inquirenti di aver trovato in casa un biglietto in cui la donna si scusava per non aver fatto abbastanza per i figli, ma senza manifestare chiari intenti autolesionisti, come sottolinea Il Messaggero.

Le ricerche, supportate anche dall’Associazione Penelope, hanno portato venerdì 14 novembre al ritrovamento della sua Toyota Yaris nei pressi di un bosco sul Pratarone. Poco distante, a circa 200 metri, il corpo senza vita di Axenia sarebbe stato rinvenuto legato a un albero con una corda.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e la Scientifica di Frascati, mentre il medico legale ha effettuato i primi accertamenti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al momento sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, e la pista di un gesto volontario viene considerata dagli investigatori come possibile.