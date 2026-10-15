Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento: denunciato Fabrizio Corona

Fabrizio Corona denunciato a Milano dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri e tentato la fuga: guidava senza patente e il suo Range Rover era già sottoposto a fermo amministrativo.

Nuovi guai per Fabrizio Corona a Milano: l’ex re dei paparazzi avrebbe ignorato l’alt dei carabinieri, tentando di allontanarsi al volante del suo Range Rover. L’inseguimento si sarebbe concluso dopo poche centinaia di metri con il fermo del veicolo, il sequestro del Suv e una denuncia per guida senza patente e fuga pericolosa.

L’episodio arriva a pochi giorni dal racconto di una presunta aggressione subita in città.

Dalle minacce alla denuncia per aggressione: gli altri episodi che coinvolgono Corona

Pochi giorni prima, Corona aveva raccontato di essere stato aggredito nella zona di piazzale Susa, sempre a Milano. Stando alla sua versione, sei persone lo avrebbero circondato e minacciato con un cacciavite, sottraendogli due collane e un paio di orecchini.

L’imprenditore avrebbe inoltre riconosciuto nel gruppo un uomo con cui sostiene di avere una questione economica irrisolta. Gli investigatori stanno cercando conferme al suo racconto. L’ex fotografo dei vip avrebbe riportato soltanto escoriazioni lievi e, dopo l’accaduto, avrebbe rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Il suo avvocato, Ivano Chiesa, aveva dichiarato all’Adnkronos che il cliente non sapesse chi fossero i responsabili né quale fosse il motivo della rapina.

Un altro episodio risale ai primi giorni di settembre, quando due giovani, conoscenti del figlio Carlos, avrebbero preteso da Corona 500 euro attraverso alcuni messaggi, accompagnando la richiesta con minacce rivolte a lui e al figlio. L’ex paparazzo si era rivolto alla questura e aveva raggiunto, insieme agli agenti, il luogo fissato per l’incontro, in via Noè, nella zona di Città Studi. In quell’occasione, uno dei ragazzi avrebbe colpito il Range Rover con una catena, danneggiandone il parabrezza. Per i fatti erano state presentate denunce per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Sul fronte giudiziario, il prossimo 25 gennaio 2027 Giorgia Meloni è attesa in tribunale a Milano per testimoniare nel processo per diffamazione aggravata contro Corona e Luca Arnau, ex direttore di Dillinger News. Il procedimento riguarda un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023, nel quale veniva ipotizzata una relazione tra la presidente del Consiglio e il deputato Manlio Messina dopo la fine del rapporto con Andrea Giambruno.

Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento: denunciato Fabrizio Corona

Come riportato da Milano Today, l’episodio si sarebbe verificato nella serata di mercoledì 14 ottobre, intorno alle 20.30, all’incrocio tra corso Sempione e via Pietro Moscati, a Milano. Secondo quanto ricostruito, Fabrizio Corona avrebbe accelerato alla vista della pattuglia del Nucleo Radiomobile, effettuando alcune manovre per allontanarsi. I militari si sarebbero messi subito sulle sue tracce, riuscendo a intercettarlo dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, indicato dalle ricostruzioni in circa 500-700 metri.

Gli accertamenti successivi, come sottolineato dall’Ansa, avrebbero fatto emergere due irregolarità: Corona sarebbe stato al volante senza patente e il Suv sarebbe risultato già sottoposto a fermo amministrativo. Per lui sarebbe scattata quindi una denuncia a piede libero per la condotta tenuta durante il controllo e per la guida senza patente, mentre il Range Rover Velar sarebbe stato sequestrato. In particolare, la mancata osservanza dell’alt delle forze dell’ordine rientra nella violazione prevista dall’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.