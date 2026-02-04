Fermati i negoziati sul nucleare: tensioni tra Stati Uniti e Iran

Le recenti trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran, destinate a discutere il programma nucleare di Teheran, hanno subito un brusco arresto. Originariamente fissati per venerdì a Istanbul, i colloqui sono stati annullati a causa di divergenze significative tra le due parti, come riportato da fonti vicine alla questione.

Secondo le informazioni, l’Iran ha insistito per concentrare la discussione unicamente sul tema nucleare, mentre gli Stati Uniti hanno voluto includere anche le questioni legate ai missili balistici e alle attività di supporto ai gruppi terroristici nella regione.

Questa mancanza di accordo ha portato a un divario che le fonti definiscono come incolmabile.

Il cambiamento di sede proposto e le ripercussioni

Inizialmente, i colloqui avrebbero dovuto tenersi a Istanbul, con la partecipazione di osservatori da altri Paesi mediorientali. Tuttavia, la delegazione iraniana ha suggerito un cambio di sede in Oman, richiedendo un formato bilaterale per garantire che le discussioni si concentrassero esclusivamente sulle problematiche nucleari. Gli Stati Uniti, dopo aver considerato la proposta, hanno deciso di rifiutarla, sottolineando la loro priorità su questioni più ampie.

La posizione di Trump e le minacce a Teheran

Donald Trump ha intensificato il suo linguaggio bellicoso, avvertendo l’Iran che le opzioni militari sono sul tavolo. In un’intervista, il presidente statunitense ha affermato che Khamenei potrebbe avere buone ragioni per essere preoccupato, sottolineando che le trattative con gli Stati Uniti sono cruciali. Trump ha lanciato un ultimatum, esigendo che l’Iran si sieda a negoziare un accordo giusto e senza armi nucleari, avvertendo che il tempo è limitato.

Dall’altra parte, l’Iran ha risposto attraverso il generale Amir Hatami, capo delle forze armate, promettendo una risposta schiacciante in caso di attacco statunitense. Hatami ha indicato che l’esercito iraniano ha rafforzato le sue capacità, dotandosi di mille droni strategici per affrontare potenziali aggressioni. La retorica bellicosa da entrambe le parti ha sollevato preoccupazioni riguardo a una possibile escalation militare.

Tensioni internazionali e risposte diplomatiche

La situazione attuale ha sollevato allarmi a livello internazionale, con vari Paesi che osservano con attenzione gli sviluppi. La Cina e la Russia, alleate dell’Iran, hanno espresso preoccupazione per le azioni statunitensi, avvertendo Washington sui rischi di un avventurismo militare. Inoltre, il presidente turco Erdogan ha proposto un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Iran e Turchia per cercare una soluzione diplomatica.

Nella cornice di questa tensione, l’Unione Europea sta discutendo nuove sanzioni contro l’Iran in risposta alla repressione delle recenti manifestazioni antigovernative. L’idea di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche è stata avanzata, segnalando un possibile irrigidimento della posizione europea nei confronti di Teheran.

Le manifestazioni in Iran e la repressione

Le recenti manifestazioni in Iran, iniziate a dicembre, hanno coinvolto una vasta gamma di cittadini, soprattutto giovani, che chiedono un cambiamento radicale. La reazione del governo è stata brutale, con l’uso della forza per reprimere le proteste. Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno documentato migliaia di arresti e un alto numero di vittime tra i manifestanti, evidenziando la gravità della situazione.

Nonostante il silenzio nelle strade, il dissenso persiste sotto la superficie. Le autorità iraniane continuano a fronteggiare la pressione interna e internazionale, mentre la comunità globale osserva da vicino gli sviluppi, temendo che una nuova ondata di violenza possa scatenarsi.