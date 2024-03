Un 16enne è stato trovato morto sotto casa da un vicino, a Fermo. Il giovane era accasciato sul ciglio della strada. Le indagini sono in corso.

Fermo, 16enne trovato morto sotto casa

Una terribile tragedia si è consumata a Grottazzolina, in provincia di Fermo. Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto davanti al portone di casa in via Mazzini, questa mattina, 19 marzo, intorno alle 7. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa che era uscito presto per fare delle commissioni e ha notato il giovane accasciato sul ciglio della strada. Quando sono arrivati i sanitari della Misericordia di Montegiorgio non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del ragazzo.

Fermo, 16enne trovato morto sotto casa: indagini in corso

Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sul decesso del giovane. I carabinieri stanno cercando di ricostruire gli attimi precedenti alla tragedia e le indagini sono in corso. La notizia della morte del 16enne ha fatto il giro del paese e anche il sindaco Alberto Antognozzi si è recato sul posto. “Cosa si può dire in circostanze simili? Non ci sono altre da pronunciare: è una tragedia immane. Cercheremo di stare vicino alla famiglia del giovane” ha dichiarato il primo cittadino, come riportato da CronacheFermane.