La storia tra Fedez e Chiara Ferragni si è ormai trasformata in una sorta di telenovela, capace di competere con le più celebri. Recentemente, sono emerse nuove voci riguardo a un possibile nuovo legame amoroso dell’influencer, e a rivelare qualche dettaglio piccante sono state le sue amiche.

Facciamo però un passo indietro: il rapper e Chiara stanno attraversando un periodo alquanto turbolento. Dopo la loro separazione, lui si è lasciato andare a un’estate di divertimenti, con abbracci e baci tra feste e nella sua villa in Sardegna. Al contrario, Chiara ha mantenuto un profilo più riservato, dedicandosi ai figli e evitando di esporsi troppo.

Negli ultimi giorni, dopo una lunga battaglia sul mantenimento dei piccoli Leone e Vittoria e qualche voce su un riavvicinamento, si sono fatte strada notizie sorprendenti sulla possibile relazione tra Chiara e Silvio Campara, con le informazioni che arrivano da chi le sta vicino. Cosa avranno rivelato? Sembra evidente che tra Chiara e l’amministratore delegato di Golden Goose ci sia qualcosa di significativo.

Gli indizi sono chiari: Chiara è tornata a mostrare il suo sorriso, ha riacquistato visibilità sui social ed è stata fotografata in compagnia di questo imprenditore per tutta l’estate, evitando però di alimentare troppo i pettegolezzi.

In merito a questa nuova coppia, il settimanale Oggi ha riportato alcune notizie interessanti, affermando che le amiche di Chiara l’hanno descritta come “innamorata come una ragazzina al primo amore”. Non ci sono dubbi, queste parole lasciano poco spazio ad interpretazioni.

L’influencer ha confidato di sentirsi a proprio agio e protetta accanto a Silvio Campara, un uomo che, a differenza del suo ex marito, non mostra tratti di imprevedibilità. Mentre Chiara Ferragni sembra essere completamente innamorata e pronta a far sapere al mondo di questa nuova storia, Silvio appare un po’ più cauto. La sua riservatezza non deriva da una mancanza di sentimenti per Chiara, ma dalla complicata situazione legata alla separazione da Giulia Luchi, la precedente moglie.

Entrambi stanno attraversando un periodo piuttosto critico, caratterizzato da questioni legali e l’attenzione dei media, oltre alla responsabilità verso i figli. Tuttavia, sembra essere un momento di rinascita per Chiara, che ha ripreso a condividere ricordi del passato e a interagire con i suoi follower sui social. Inoltre, l’ex moglie di Fedez ha avviato nuove collaborazioni, questa volta a livello internazionale, dove la sua immagine non è compromessa come in Italia.

In ogni caso, procedere con calma sembra essere stata una scelta saggia, e come si dice, “se son spine, pungeranno