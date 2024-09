Ferragni rivela di essere stata lasciata sola da Fedez durante il matrimonio di un'amica.

Chiara Ferragni ha partecipato al matrimonio dell'amica Veronica Ferraro, utilizzando l'occasione per esprimere le sue emozioni con un discorso commovente. Nel discorso, Ferragni rende omaggio a Ferraro per il sostegno offerto nei momenti bui, rimarcando l'importanza della loro amicizia. Questo è stato visto come un velato riferimento all'ex marito, Fedez. Commenti dei fan evidenziano un rinnovato appoggio a Ferragni, che sembra riguadagnare la sua popolarità mentre Fedez continua a sperimentare battute d'arresto, inclusa una canzone controversa sulla sua ex moglie Ferragni.

Chiara Ferragni è stata recentemente presente al matrimonio di Veronica Ferraro, la sua grande amica. Nonostante le diverse fasi della vita, il legame tra le due è rimasto forte e costante. Chiara ha sfruttato l’occasione del matrimonio per esprimere le sue emozioni attraverso un discorso toccante dedicato alla coppia nuziale, puntualizzando l’importanza della loro amicizia e dei momenti condivisi. Ferragni ha voluto rimarcare quanto Veronica sia stata un pilastro importante durante i momenti bui. La presenza di Ferraro rappresentava una luce sicura in quei momenti di incertezza, offrendo il necessario supporto a Chiara, soprattutto nell’ultimo periodo difficile trascorso.

Notando come Ferragni stia riguadagnando terreno tra i fan, il matrimonio è stata l’occasione perfetta per fare una piccola frecciatina all’ex marito. Il discorso comincia così: “Nel febbraio scorso, durante uno dei periodi più oscuri della mia vita, eravamo insieme, tu e io, Vero, guardando il mare da una terrazza a Rapallo”. Prosegue poi dicendo: “Col passare del tempo tendiamo a dimenticare le parole dette o le azioni fatte dalle persone, ma non dimentichiamo mai come ci hanno fatto sentire”. Ferragni chiude le sue parole esplicando un concetto chiaro: in pochi come Veronica Ferraro sono stati in grado di aiutarla a superare quegli episodi difficili. Il discorso è stato riportato a conclusione di una serie di foto che raccontano il matrimonio da varie prospettive. La pubblicazione ha generato diversi commenti e reazioni.

Dai commenti, apparentemente resi nuovamente accessibili da Ferragni, emerge una forte empatia nei confronti dell’influencer. Mentre Fedez sembra continuare a fallire, Ferragni sta recuperando la sua popolarità. La stima del pubblico per lei sta risalendo e la connessione creata sta portando a nuova visibilità. In risposta a un commento che le suggeriva che forse meritava di più da un partner che invece di sostenerla l’ha lasciata, l’influencer ha risposto con un cuore rosso, confermando il suggerimento dell’utente.

In altre parole, con la sua vita che si sta riassemblando, l’orgoglio di non chiedere supporto finanziario a Fedez e una possibile nuova relazione amorosa, Chiara Ferragni sembra aver preso la rotta giusta. Al contrario, Fedez appare come se stia affogando in un mare di imbarazzi. L’ultima di queste è la canzone che menziona la sua ex. Una vita instabile, ricoveri frequenti, “colpi di marketing” che non prendono il volo e riferimenti alla sua ex, tutto ciò fa pensare che Fedez non sia stato in grado di superare la rottura. Vedremo se anche lui sarà in grado di rimettersi.