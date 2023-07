Il drammatico incidente domestico è avvenuto a Cona, una piccola frazione della città metropolitana di Ferrara, e ha visto come sfortunata protagonista una donna anziana. L’88enne, vedova, è scivolata mentre scendeva le scale ed è caduta rovinosamente dalla rampa, sbattendo la testa sul pavimento. La pensionata è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Grave incidente domestico a Ferrara: anziana cade dalle scale e si ferisce alla testa

A dare l’allarme al 118 sono stati alcuni coinquilini della pensionata che vivono con lei nella villetta bifamigliare di Via Canelli, dove è avvenuto l’incidente. La donna ha perso gli appoggi mentre scendeva e scale e in un attimo si è ritrovata a ruzzolare per terra. Le ferite al capo sono sembrate subito serie e i medici hanno provveduto, dopo averle fornito le prime cure sul posto, a trasferirla in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Cona.

Le condizioni di salute della pensionata

Sulle prime, le ferite sembravano gravi, ma le condizioni di salute dell’anziana erano stabili. Con il passare dei minuti, invece, la situazione è peggiorata e la donna ha lamentato sempre più dolore. L’88enne al momento è ancora ricoverata al Sant’Anna ed è in pericolo di vita.