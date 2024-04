Festa in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia

Festa in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia

Milano, 23 apr. (askanews) - Fuochi d'artificio, fumogeni, bandiere e cori. Nonostante il freddo pungente e la pioggia una marea di tifosi nerazzurri ha celebrato la festa scudetto in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia per la ventesima volta. I tifosi neroazzurri. Sotto la Madonnina...