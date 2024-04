Festa scudetto Inter, assalto dei tifisi a statua di Vittorio Emanuele

Milano, 23 apr. (askanews) - Nonostante le transenne e il notevole dispiegamento di forze dell'ordine, non è mancato il tradizionale assalto al Monumento equestre a Vittorio Emanuele in piazza Duomo. I tifosi dell'Inter, galvanizzati dalla vittoria del ventesimo scudetto e dalla conquista della sec...

Milano, 23 apr. (askanews) – Nonostante le transenne e il notevole dispiegamento di forze dell’ordine, non è mancato il tradizionale assalto al Monumento equestre a Vittorio Emanuele in piazza Duomo. I tifosi dell’Inter, galvanizzati dalla vittoria del ventesimo scudetto e dalla conquista della seconda stella in massa sono saliti sui gradoni del piedistallo su cui è montata la statua.

La polizia prova a far scendere i tifosi ma per evitare scontri ha preferito solo controllare la situazione. La festa dei tifosi tra bandiere cori e fuochi d’artificio è proseguita fino a notte fonda.