Fiaccolata e messa in suffragio di papa Francesco a San Giovanni Rotondo

Un evento di commemorazione

Domani, San Giovanni Rotondo si prepara a vivere un momento di grande significato con una fiaccolata e una messa in suffragio di papa Francesco. L’iniziativa, promossa dal Comune, dai frati del convento di San Pio e dal vescovo Padre Franco Moscone, rappresenta un’occasione per riflettere sull’eredità spirituale lasciata dal pontefice.

La fiaccolata partirà da piazza dei Martiri, nel cuore della città, per raggiungere il Santuario di San Pio, un luogo simbolico per molti fedeli.

La celebrazione della messa

Una volta giunti al Santuario, il vescovo e il ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini, Fra Francesco Dileo, celebreranno una messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questo momento di preghiera sarà un’opportunità per i cittadini di unirsi in un sentimento di gratitudine e di ricordo per il pontificato di papa Francesco, che ha sempre portato un messaggio di amore e pace. Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, ha espresso il suo apprezzamento per la pronta adesione del vescovo e dei frati a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria del Papa.

Un legame speciale con la comunità

Il sindaco ha ricordato l’incontro avuto con papa Francesco a Roma nel dicembre scorso, durante il quale il pontefice aveva manifestato il desiderio di tornare a San Giovanni Rotondo. Sebbene questo non sarà possibile, le immagini della sua visita nel 2018, quando abbracciò gli ammalati della Casa Sollievo della Sofferenza, resteranno impresse nella memoria collettiva. Domani, la comunità è invitata a partecipare attivamente a questa commemorazione, che rappresenta non solo un tributo al Papa, ma anche un momento di riflessione sul suo messaggio di pace e speranza nel mondo.

Le parrocchie e le associazioni locali sono state invitate a unirsi a questa celebrazione, che si preannuncia come un’importante manifestazione di fede e unità per i cittadini di San Giovanni Rotondo. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per rendere omaggio a un pontificato che ha toccato il cuore di molti.