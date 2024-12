Fiasconaro, il panettone siciliano brilla negli USA

New YORK, NY, STATI UNITI, 11 dicembre 2024 / EINPresswire.com / — Dalla Sicilia alla conquista degli Stati Uniti: quest’anno, il panettone di Fiasconaro sarà presentato a Washington all’inaugurazione della nuova sede del Consiglio Atlantico, l’influente think tank americano che a settembre ha onorato il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Il panettone di Fiasconaro si farà strada anche a New York per il Holiday Party dell’Agenzia del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata ad affrontare i bisogni delle donne in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti sono ora saldamente tra i 70 paesi in cui sono disponibili i prodotti di Fiasconaro. L’azienda di dolciumi siciliana ha raggiunto un fatturato di 34 milioni di euro, con vendite all’esportazione che rappresentano quasi il 30%. Gli Stati Uniti sono tra i suoi mercati strategici chiave, dove il viaggio del marchio è iniziato nel 1998 con la sua partecipazione al Summer Fancy Food Show a New York, il più grande evento dell’industria alimentare nelle Americhe. Oggi, 25 anni dopo, il mercato statunitense rappresenta una realtà consolidata, che rappresenta il 5% delle vendite estere totali nel 2023.

Alla fine del 2023, l’anno del 70° anniversario dell’azienda, il panettone “Dolce Presepe” di Fiasconaro ha accolto gli ospiti alla festa di Natale della Casa Bianca. La creazione artigianale era esposta su un tavolo vicino all’ingresso della residenza presidenziale, sotto il ritratto di una First Lady. In questa occasione, Nicola Fiasconaro ha invitato personalmente il Presidente degli Stati Uniti a visitare la Sicilia.