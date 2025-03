Secondo gli ultimi dati, ben il 70 % della famiglie italiane è coperta dal servizio della fibra ottica. Gli abbonamenti sono però pochi. Come mai?

Fibra ottica in Italia: perché la copertura non basta per aumentare gli abbonamenti

La copertura della fibra ottica in Italia nel 2024 è aumentata dell’11% rispetto al 2023. Oggi, infatti, il 70% delle famiglie è coperta dal servizio. Ciò è quanto si può apprendere dall’aggiornamento della Broadband Map pubblicato dall’Agcom, ovvero l’Autorità garante delle comunicazioni. Leggendo la nota ufficiale: “anche a livello di diffusione territoriale, la rete in fibra ha raggiunto oltre l’89% dei comuni italiani.” Nonostante ciò, gli abbonamenti alla fibra ottica sono pochi, pensate che, secondo una indagine di Scope pubblicata a marzo del 2024, su 100 famiglie coperte solo 27 si abbonano, contro ad esempio l’86% della Spagna. Ma, come mai? A quanto pare non è tanto per il costo del servizio ma più che altro per un disinteresse o per la mancanza di competenze digitali, come è emerso da recenti sondaggi.

Quali sono le regioni più cablate in Italia?

Come detto a livello di copertura l’Italia è messa bene, anche se, come abbiamo visto, ancora in pochi scelgono di abbonarsi alla fibra ottica. Ma, quali sono le regioni più cablate d’Italia? Sono Sicilia (81%), Trentino Alto-Adige (83%) e Molise (85%). Le meno cablate sono invece la Sardegna e la Calabria.