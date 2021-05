Fiere: dal 14 luglio ecco 'Catania 2030 – Green Expo del mediterraneo'

Catania, 31 mag. (Labitalia) – 'Catania 2030 – Green Expo del mediterraneo', la fiera mediterranea della green economy ideata e organizzata da Amazing Events, aprirà le sue porte dal 14 al 16 luglio prossimi al Centro fieristico di Catania 'Le Ciminiere'. L’evento riunirà valorizzandoli i due saloni paralleli e complementari Ecomed e Progetto Comfort, giunti rispettivamente alla terza e tredicesima edizione.

Le numerose presenze di espositori nazionali e internazionali, oltre 170 quelli già confermati, e i tanti eventi di alto profilo in calendario, tra cui 22 convegni specialistici, 2 conferenze internazionali e numerosi workshop e altre iniziative, trasformeranno per 3 giorni Catania in una magnifica agorà di richiamo internazionale. Oltre che dei tanti esperti del settore, l’evento vedrà la partecipazione anche di numerosi rappresentanti dei vertici delle imprese e delle istituzioni.

Al centro di tutto la green economy e i temi prioritari e imprescindibili della transizione ecologica, energetica e digitale e dell’innovazione tecnologica e infrastrutturale. Con una focalizzazione particolare sul tema dell’acqua, come risorsa prioritaria per la vita (da tutelare e depurare), e sul ciclo industriale integrato e sostenibile dei rifiuti, intesi come risorsa.

E ancora, sul tema fondamentale del passaggio verso l’utilizzo di energie rinnovabili e la transizione verso una mobilità pianificata e sostenibile, e sulle eco-architetture e la rigenerazione degli spazi urbani, per una nuova capacità di resilienza.

"Per tre giorni l’Italia si trasformerà nella culla del dibattito nazionale e internazionale sui temi della green economy e dello sviluppo sostenibile", ha dichiarato Salvatore Peci, ceo di Amazing e organizzatore di Catania 2030. "E lo farà -ha continuato Peci- nella massima sicurezza. L’Expo di quest’anno, probabilmente il primo evento fieristico internazionale dalla ripartenza, sarà un faro irripetibile sullo sviluppo che caratterizzerà i prossimi anni, nel momento in cui sono in arrivo una quantità di fondi inimmaginabile solo fino a pochi mesi fa”.

Catania 2030, in presenza e in sicurezza (in accordo con le disposizioni vigenti su distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale), come peraltro già avvenuto faticosamente anche per l'edizione 2020, attiverà quindi una serie di iniziative ed eventi che hanno come filo conduttore il nuovo Green Deal europeo e il fondo Next Generation Eu. Ecomed, all’interno dell’Expo, è il salone espositivo dedicato a strumenti, attrezzature, tecnologie, impianti e servizi nei tre principali ambiti della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del ciclo integrato dell'acqua e della produzione e fornitura di energia. Con l’obiettivo di allargare il baricentro dell'economia circolare, mettendo in rete i settori più strategici del made in Italy con stakeholder, istituzioni e aziende dell'intero bacino del Mediterraneo, evidenziando le ultime novità in tema di efficienza e di innovazione tecnologica nel settore.

Progetto Comfort, giunto alla tredicesima edizione, è il salone nell’ambito di Catania 2030 dedicato all’ecoarchitettura ed eco-edilizia, alla domotica e alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione e al riordino delle strutture edilizie. Con l’obiettivo di accelerare il percorso verso una rigenerazione degli spazi urbani attenta all’ambiente, rispettosa della natura e dell’uomo e sostenibile secondo i principi della bioedilizia. I tanti convegni specialistici saranno momenti di confronto, di ampio approfondimento tecnico-scientifico e di dibattito sui focal point relativi ai due saloni (Ecomed e Progetto Comfort) con la presenza di illustri relatori dal mondo dell'Università, della Ricerca applicata, dell'impresa e dei fornitori di servizi, grazie al coordinamento attivo di un comitato scientifico e di un comitato tecnico incaricati. Le conferenze tematiche internazionali saranno due. la prima riguarderà il tema 'rifiuti e salute'.

Al tavolo siederanno esperti e scienziati di fama internazionale per confrontarsi e fare luce sulle reali connessioni tra la salute e la gestione dei rifiuti. La seconda investirà invece il tema della lotta alle plastiche in mare. Questa conferenza avrà testimonianze da tutto il mondo e offrirà una rassegna delle principali azioni, sia tecnologiche che di prevenzione, adottate a livello globale. Si parlerà di politiche internazionali di prevenzione, di monitoraggio satellitare, di barriere fluviali, di reti fantasma, di gestione nei porti del materiale raccolto dai pescatori, di smaltimento e di possibile riciclo e/o recupero energetico del materiale raccolto.

Previste anche numerose attività sociali e culturali a valenza ambientale, che riguarderanno il coinvolgimento dei cittadini nelle varie fasce di età in progetti educativi, di intrattenimento e ludici sui temi ambientali. Gli eventi 'Fuori Salone' saranno momenti culturali, programmati nelle ore serali, e vedranno la partecipazione di personalità dello spettacolo, alcune molto conosciute e amate dal grande pubblico, specializzate nei temi dell'ambiente e del cambiamento climatico ma anche della cultura e dell'arte.