Nel tragico evento verificatosi a San José del Monte, nelle isole Filippine, una donna di ottant’anni ha perso la vita mentre altre 53 persone hanno riportato ferite durante il crollo di una balconata all’interno di una chiesa cattolica.

Filippine, crolla balconata durante messa: un morto e numerosi feriti

Il dramma si è consumato durante la celebrazione della messa del mercoledì delle ceneri. La vittima, la cui età era di 80 anni, è deceduta a causa delle lesioni al torace, come dichiarato da Gina Ayson, capo della protezione civile della zona, all’agenzia Afp.

La tribuna di legno collassata, eretta ben 30 anni fa, era già stata segnalata come instabile a causa dell’azione dannosa dei tarli, che ne avevano compromesso la struttura interna nel corso del tempo. Il suo cedimento si è verificato proprio nel momento della messa, quando il peso della folla ha provocato il crollo, precipitando i fedeli nella navata al piano terra sottostante, come riferito da Ayson.

Filippine, crolla balconata durante messa: un morto e numerosi feriti

La chiesa ospitava circa 400 persone durante la celebrazione, questo tragico incidente sottolinea l’importanza della manutenzione adeguata delle strutture e la necessità di controlli periodici per garantire la sicurezza di coloro che partecipano agli eventi religiosi. La comunità locale è ora impegnata nell’affrontare il lutto per la perdita della vita di un membro anziano e nella preoccupazione per il benessere delle numerose persone rimaste ferite.