Momenti di paura e tensione nelle Filippine: una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito questa notte le coste dell’isola di Mindanao.

Terremoto di magnitudo 5.7 nelle Filippine

Sono ore di paura quelle che stanno vivendo gli abitanti della costa orientale di Mindanao, una delle oltre 7.000 isole che compongono l’arcipelago delle Filippine. Alle 11:22 locali di questa mattina – le 04:22 di notte in Italia – una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito l’isola. Dalle prime rilevazioni risulta che il sisma ha avuto ipocentro a 29 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato non troppo distante da Tungao. La scossa è stata avvertita in maniera chiara e decisa dalla popolazione, ma al momento non si hanno ancora notizie di danni strutturali o del possibile numero di feriti causati dall’agente geologico. Inoltre, non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

I terremoti del passato

Quella delle Filippine è considerata dai geologi un’area a forte rischio sismico. L’arcipelago fa parte del cosiddetto “anello di fuoco del Pacifico“ e spesso negli anni anche recenti ha dovuto affrontare tanti disastri naturali scatenati proprio dai terremoti. L’ultimo risale a circa un mese fa. L’8 gennaio 2024, infatti, un scossa ancora più forte di quella odierna aveva colpito le medesime aree.