La terra trema violentemente e fa preoccupare i residenti delle isole Filippine: registrata questa notte (alle ore 5 locali) una scossa di terremoto di magnitudo 6.7. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Terremoto Filippine: i dettagli della scossa

Stando ai dati riportati sul sito dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e a quelli raccolti dal Servizio geologico Usa, il sisma è stato registrato nella serata di ieri, quando erano circa le ore 22 (nelle Filippine erano le ore 4:57). Il terremoto ha colpito la zona Sud del Paese, nei pressi della città di Essang ed è avvenuto ad una profondità di 70.3 chilometri. Al momento, non sono state diffuse informazioni riguardanti eventuali danni a persone o cose.

Terremoto Filippine: i precedenti

Era lo scorso 2 dicembre quando, nelle medesime aree delle Flippine un altro terremoto di violenza simile a quello registrato questa notte aveva causato vittime alla popolazione locale. Le isole in questione, come sappiamo, sono molto attive dal punto di vista sismico e scosse come queste non possono essere certo definite una rarità. L’ultimo terremoto che ha interessato l’area delle Filippine, di intensità 6.9, risale al 4 dicembre: in quel caso non c’erano stati grossi danni.