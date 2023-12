Nuova scossa di terremoto nelle Filippine: dopo la paura di due giorni fa per una scossa di magnitudo 7.6, nella notte, alle 21 ora italiana, una scossa di magnitudo 6.9 ha colpito l’isola di Mindanao. Non risulterebbero vittime al momento, al contrario di quanto accaduto due giorni fa.

Non sono state segnalate vittime

A dare la notizia è stata l’Usgs, ente statunitense per la rilevazione di terremoti. Con una profondità di 30 chilometri e a circa 72 chilometri a nord-est del comune di Hinatuan, la scossa, che si è avvertita poco prima delle 4 ora locale e le 21 in Italia, ha colpito l’isola di Mindanao, al largo delle coste meridionali delle Filippine. Al momento non sono state segnalate vittime, diversamente dea quanto successo il 2 dicembre. Infatti in quell’occasione, con una scossa di magnitudo 7.6, sono rimaste uccise alcune persone.

Rientrato allarme tsunami

Dopo un primo momento in cui era stata diramata un’allerta tsunami per il terremoto di due giorni fa, l’allarme è rientrato. Mentre per quest’ultima scossa l’Istituto di monitoraggio non ha segnalato rischi.

