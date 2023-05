Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia da ben 15 anni, ma non hanno mai avuto figli e non si sono sposati. Il conduttore ha svelato il motivo per cui lui e la compagna non hanno allargato la famiglia.

Filippo Bisciglia: perché non ha avuto figli con Pamela?

Ospite di Verissimo, Filippo Bisciglia si è raccontato un po’. In vista del ritorno in televisione di Temptation Island, il conduttore si è messo a nudo e ha svelato il motivo per cui lui e la compagna Pamela Camassa non hanno mai avuto figli. Stanno insieme da ben 15 anni, ma non si sono sposati e non hanno deciso di allargare la famiglia. Perché? Filippo ha ammesso:

“Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti… se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni, io ne avrò 60… Ci sta, però avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo…”.

Filippo Bisciglia: l’amore per Pamela Camassa

Filippo e Pamela non hanno avuto figli, ma non è escluso che possano decidere di mettere al mondo un pargolo nei prossimi mesi. D’altronde, Bisciglia è follemente innamorato della sua compagna e adesso che è concorrente dell’Isola dei Famosi sente da morire la sua mancanza. Ha dichiarato:

“Pamela mi manca tantissimo ora che è all’Isola dei Famosi. Lei è una ragazza bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista ho detto: ‘Questa è finta’. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima. Mi ha colpito la sua semplicità, è troppo dolce. Se abbiamo mai avuto una crisi? In quindici anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontarlo, quindi alla fine è andato tutto bene”.

Filippo: gli ultimi mesi difficili della sua vita

Grazie all’amore di Pamela, Filippo è riuscito a superare anche un periodo difficile della sua vita. Qualche mese fa, suo padre ha avuto un brutto problema di salute e i medici hanno deciso di amputargli una gamba. Bisciglia ha raccontato: