La romantica dedica di Pamela Camassa al fidanzato, Filippo Bisciglia: i due sono più innamorati che mai.

Un’altra stagione di Temptation Island volge al termine e Pamela Camassa ha colto l’occasione per fare un’affettuosa dedica al suo compagno, Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa, la dedica a Bisciglia

“Come ogni anno è stato un viaggio dei sentimenti elettrizzante ed emozionante, e tutto questo grazie anche alla tua professionalità e sensibilità…

bravo amore!”, ha scritto Pamela Camessa in una sua dedica al fidanzato, Filippo Bisciglia. Il 31 luglio volge al termine l’ultima edizione di Temptation Island, che anche quest’anno avrebbe goduto di ottimi ascolti. I fan del programma dovranno aspettare solo fino a settembre/ottobre, quando verrà trasmessa la nuova edizione dello show condotto da Alessia Marcuzzi.

Oggi Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sembrano aver ritrovato la serenità dopo un periodo piuttosto difficile. I due per il momento hanno affermato di non essere intenzionati a sposarsi (anche se nei mesi scorsi si era sparsa la voce di un “pancino sospetto”, presto smentita). Pamela Camassa ha anche confessato che lei e Bisciglia avrebbero preso la decisione di avere presto un bebè tutto loro:

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà.

Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, ha rivelato la ballerina a tal proposito.