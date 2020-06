Alessia Marcuzzi sarebbe stata scelta per la versione Nip di Temptation Island: l'indiscrezione.

Giorni delicati in casa Mediaset, mentre si stanno definendo i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Come sempre ci saranno grandi conferme e graditi ritorni. Oltre alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda a partire da metà settembre, altro programma cult dell’autunno di Canale 5 sarà anche Temptation Island.

Se fino allo scorso anno sulle spiagge della Sardegna c’erano coppie di VIP, questa volta cambia tutto. È stato Dagospia a lanciare l’indiscrezione. Stando a questo, a settembre andrà in onda una versione Nip di Temptation Island e alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi. Sembra proprio che Maria De Filippi, vista anche l’emergenza sanitaria nel nostro paese, abbia voluto mescolare un po’ le carte del reality di Canale 5. Il prossimo 2 luglio, infatti, partirà l’edizione celebrity di Temptation con Filippo Bisciglia.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Nip

I telespettatori più fedeli di Temptation Island, a causa di questi cambiamenti, si troveranno un po’ spiazzati. Quel che è certo però è che le novità e le attese non mancano. Da sempre abituato a raccontare le gesta amorose di persone comuni, questa volta, per Filippo Bisciglia, le cose cambiano. Si troverà a fare i conti con due coppie di celebrity molto conosciute. La prima è formata da Antonella Elia e il suo compagno Pietro Dalle Piane.

La seconda, invece, vede Manila Nazzaro e l’ex calciatore Amoruso. In attesa della messa in onda della prima puntata, Bisciglia ha voluto lanciare qualche anticipazione su cosa succederà in questa particolare edizione. Ha detto che il pubblico avrà modo di osservare una Antonella Elia diversa rispetto a quella dell’ultimo Grande Fratello Vip.

In onda a settembre

Le riprese sono già iniziate, quasi sicuramente qualcosa sarà accaduta nei due villaggi. Intanto, sono state mandate in onda le clip di presentazione delle altre quattro coppie in gara. Si tratta di persone comuni, tutte con una grande differenza di età. Vedendo il cast nella sua interezza, sono stati in molti che hanno pensato che nell’edizione Nip di settembre, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, ci potrebbero essere delle coppie di età molto giovane.

Nell’intenzione di Maria De Filippi, dunque, con probabilità ci potrebbe essere la volontà di creare due edizioni differenziate per età, proprio come è accaduto negli ultimi anni ad Uomini e Donne.