Tra i membri del cast di Temptation Island Vip sarà presente anche un famoso volto del GF Vip.

Ferve l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island Vip che come sempre vedrà Filippi Bisciglia alla conduzione e che, secondo indiscrezioni, prenderà il via da inizio luglio. Intanto sono emersi i primi nomi sui partecipanti.

Temptation Island Vip: i partecipanti

A quanto pare la nuova edizione di Temptation Island Vip – che a causa dell’emergenza Coronavirus ha subito alcune variazioni – sarà composta da un cast “misto” di Vip e Nip: tra di loro sembra che ci saranno per certo Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ma anche l’ex gieffina Antonella Elia con il fidanzato, Pietro Delle Piane.



Da giorni circolano anche voci in merito a una presunta partecipazione di Gemma Galgani col giovanissimo corteggiatore Nicola Vivarelli, che la dama avrebbe deciso di conoscere più approfonditamente lontana dalla telecamere di Uomini e Donne. Il programma è atteso per gli inizi di luglio e pertanto, fino ad allora, bisognerà attendere ulteriori conferme.

Per quanto riguarda Antonella Elia e Pietro Delle Piane la relazione tra i due è già nota per via della recente partecipazione della showgirl alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La coppia è parsa più volte “vacillare” mentre Antonella si trovava nella casa più spiata d’Italia, e in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderanno le cose una volta che i due entreranno davvero a far parte del cast di Temptation Island Vip. Molta è anche la curiosità verso le modifiche che, a causa della pandemia, saranno attuate per mettere in sicurezza tutte le coppie.