Ecco chi è Pietro Delle Piane, l'attore nonché compagno di vita di Antonella Elia con la quale presto potrebbe convolare a nozze

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4, dove è già una della concorrenti più seguite e apprezzate, Antonella Elia ha spesso parlato del suo fidanzato. Ma chi è il compagno di vita della showgirl piemontese, con lei prossimo al matrimonio? Il suo nome è Pietro Delle Piane e secondo indiscrezioni apparse sul settimanale “Chi” sarebbe pronto a diventare il marito della ex star di Non è la Rai.

Pietro Delle Piane, nel cuore della Elia

Nato nel 1974, Pietro è originario di Cosenza e di professione fa l’attore e il doppiatore. Ha iniziato a lavorare in teatro all’età di soli 15 anni. Presa quindi la laurea, si è poi trasferito nella Capitale per studiare recitazione. Nel 2001 ha frequentato, sempre a Roma, la scuola di dizione e recitazione di Fioretta Mari, facendo poi il suo reale debutto nei più grandi teatri italiani. In seguito ha anche collaborato con attori e registi internazionali del calibro di Nino Manfredi a Giancarlo Giannini, fino a Diego Abatantuono, Gerard Depardieu e Ricky Tognazzi. Nel suo lungo curriculum spiccano inoltre i nomi di Mimmo Calopresti, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Salvatores, Alexis Sweet, Claudio Bonivento, Marco Visalberghi, Stelvio Massi ed Enrico Oldoini.

Pietro Delle Piane, come detto, da diversi anni affianca al lavoro di attore quello di doppiatore.

In questo ambito, ha ricevuto diversi riconoscimenti significativi, fra cui il Premio I.T.F.F. per l’interpretazione nel film Rapiscimi, l’Elefante d’Oro e il Colosseo d’Oro. Secondo quanto svelato dal magazine di cui sopra, Pietro avrebbe fatto la sua proposta di matrimonio ad Antonella Elia il 1 novembre 2019, nel corso di una romantica cena in un ristorante vicino a Fontana di Trevi.