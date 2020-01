Antonella Elia è scoppiata a piangere rivelando che potrebbe essere intenzionata a lasciare il Grande Fratello Vip.

Antonella Elia si è lasciata andare ad un duro sfogo, facendo intendere che molto presto potrebbe decidere di lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia: lo sfogo al GF Vip

Chiacchierando con le altre concorrenti della Casa più spiata d’Italia Antonella Elia ha mostrato il suo malessere: l’attrice è scoppiata in lacrime e ha detto che non si sentirebbe a proprio agio ad essere osservata continuamente. Inoltre ha detto che la casa sarebbe molto rumorosa, e che questo si scontrerebbe con le sue abitudini e il suo riposo. Le colleghe del reality show hanno cercato di consolarla, e le hanno consigliato di riposarsi un po’ prima di prendere decisioni avventate. L’attrice seguirà il loro consiglio? Per il momento Antonella Elia era sembrata quasi decisa a lasciare per sempre il programma.





L’attrice, conosciuta da tutti per il suo temperamento solare ed allegro, nella casa del Grande Fratello è già stata al centro di numerose polemiche per alcune gaffe commesse in diretta: ad esempio avrebbe svelato che durante la sua partecipazione a Pechino Express avrebbe dormito in albergo.

Oppure se la sarebbe presa con i programmi di Milly Carlucci e infine con la coppia composta da Fedez e Chiara Ferragni, affermando di trovarli “antipatici”. In molti si erano scatenati sui social per le sue dichiarazioni, ma adesso che Antonella Elia ha ipotizzato di lasciare la casa del reality show sono in tanti a insistere per far sì che lei rimanga nel programma. Quale sarà la decisione dell’attrice a tal proposito?