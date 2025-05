Il velocista olimpico si avvale della facoltà di non rispondere in un'inchiesta delicata

Il contesto dell’inchiesta

Il mondo dello sport è nuovamente scosso da un’inchiesta che coinvolge due dei suoi atleti più rappresentativi. Filippo Tortu, noto velocista e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella staffetta 4×100, è stato convocato come testimone nell’ambito di un’indagine milanese che ruota attorno al presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, anch’egli oro olimpico.

Questa vicenda, che ha già attirato l’attenzione dei media, si inserisce in un filone più ampio riguardante la società Equalize e le presunte attività di cyber-spionaggio.

La posizione di Tortu

Filippo Tortu, pur non essendo indagato, ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri, avvalendosi della facoltà di astensione prevista dalla legge. Questa scelta è stata motivata dalla sua posizione di testimone congiunto, che gli consente di non fornire dichiarazioni. La decisione di rimanere in silenzio ha suscitato diverse reazioni, sia tra i fan che tra gli esperti del settore, che si interrogano sulle implicazioni di tale comportamento in un caso così delicato.

Le implicazioni legali e sportive

Il caso non coinvolge solo Tortu e Jacobs, ma si estende anche al fratello di Filippo, Giacomo Tortu, che è attualmente indagato per concorso in intercettazioni abusive. Questo aspetto della vicenda ha sollevato interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza degli atleti, in un momento in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nel monitoraggio delle performance sportive. La situazione è complessa e potrebbe avere ripercussioni significative non solo per i diretti interessati, ma anche per l’immagine dello sport italiano nel suo complesso.