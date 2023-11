L’incontro, previsto nella giornata di oggi, tra Filippo Turetta e i genitori è stato rimandato dalla coppia.

Le ragioni del rinvio

Filippo Turetta si trova ora nel carcere Montorio di Verona, dopo essere stato estradato dalla Germania per aver assassinato l’ex fidanzata 22enne Giulia Cecchettin.

Oggi il giovane avrebbe dovuto incontrare i suoi genitori per la prima volta dal rientro. L’incontro però è stato rimandato. La coppia infatti, pur essendo in possesso del via libera della Procura, autorizzato dopo l’interrogatorio di garanzia, non se la sente ancora di rivedere il figlio. Le implicazioni emotive della visita sono troppe e troppo intense.

Lo stesso avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, ha detto che sarà necessario fornire il giusto supporto psicologico ai genitori e al figlio in occasione del primo incontro che è stato quindi posticipato.

Con il via libera della Procura in mano, i genitori potranno comunque decidere di far visita al figlio quando vorranno.

La data dei funerali

Si discute intanto su quando potranno tenersi i funerali di Giulia Cecchettin. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Padova ha deciso che sicuramente non si terranno sabato nella Basilica di Santa Giustina. A decidere la data sarà il padre della 22enne la prossima settimana.