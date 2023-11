Nella giornata di ieri, Filippo Turetta è stato ascoltato dal Gip di Venezia. Il 22enne è stato estradato in Italia per l’omicidio di Giulia Cecchettin dopo la cattura avvenuta nei pressi di Lipsia e attualmente è detenuto nel carcere di Verona.

Filippo Turetta, le dichiarazioni dell’avvocato: l’interrogatorio

“Non risponderò ad alcuna domanda” – è questo l’esordio di Giovanni Caruso di fronte ai microfoni che lo attendevano fuori dal carcere di Verona. Il legale di Filippo Turetta ha spiegato in poche frasi quanto è accaduto ieri durante l’interrogatorio del suo assistito con il gip: “Mi limito semplicemente a questa dichiarazione: Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere“. Caruso ha specificato, però, che Turetta non è stato in silenzio: “Filippo ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca“.

Filippo Turetta, le dichiarazioni dell’avvocato: l’incontro con i genitori

Nel frattempo, oggi 29 novembre, dovrebbe essere la data prescelta per l’incontro di Filippo Turetta con i suoi genitori. Il 22enne chiede di vederli dal momento in cui è stato arrestato, ma fin qui non ne ha mai avuto la possibilità. Il pm ha concesso l’incontro oggi, nonostante non sia giorno di colloqui per la sezione del carcere di Verona in cui il 22enne è rinchiuso.