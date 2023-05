Finale Eurovision 2023: segnalate sui social somiglianze tra le canzoni in gara e altri brani

Sui social le prime impressioni sulle canzoni in gara nella finale dell'Eurovision 2023: c'è chi parla di somiglianza con altri brani per la Svizzera e la Svezia

È in corso la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e sul palco dell’Arena di Liverpool sono 26, tra cantanti e band, a sfidarsi a suon di note. Attentissimo il pubblico, dal vivo e soprattutto da casa, che non ha perso tempo a esprimere sui social le prime impressioni sulle canzoni in gara.

Le somiglianze segnalate

Dopo l’esibizione di Remo Forrer, il cantante che ha rappresentato sul palco la Svizzera con il brano intitolato Watergun, un utente su Twitter – a cui hanno dato ragione in molti nei commenti – ha dichiarato di aver notato una forte somiglianza tra la canzone in gara e Numb di Dotan, il cantante israeliano naturalizzato olandese. Lo stesso ha scritto: «Sono io, o è molto simile alla canzone della Svizzera?». Molti i commenti che gli accordano il consenso, come quello di chi ha scritto «L’ho pensato anche io appena l’ho sentita». Una cosa simile è avvenuta per il brano Tatoo della cantante svedese Looren.

I cantanti in gara

Ricordiamo che tra i cantanti in gara c’è anche Marco Mengoni per l’Italia. Il cantautore di Ronciglione si è esibito per undicesimo con Due vite sul palco dell’Arena di Liverpool, dopo aver attirato l’attenzione su di sé già nella flag parade d’apertura essendo stato l’unico a sfilare con due bandiere.