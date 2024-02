Ospiti da Caterina Balivo nel suo programma Rai “La volta buona”, Guenda Goria e Mirko Gancitano rivelano in diretta tv il sesso del bambino che aspettano: è un maschietto!

La rivelazione in diretta

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria era in studio con il compagno Mirko, la madre e il padre per festeggiare i 70 anni di quest’ultimo. In questa occasione la coppia ha deciso di rivelare a tutta Italia il sesso del bambino che arriverà a breve. Guenda sta per entrare nel quarto mese e ha deciso di rivelare a tutti che aspetta un maschietto. In collegamento video erano presenti anche i nonni paterni.

Il desiderio di avere una bambina

Chiede Caterina Balivo a Guenda Goria quando, da una scatola che quest’ultima teneva tra le mani escono palloncini e coriandoli blu: “Sei felice? Te lo aspettavi?”

Guenda risponde, un po’ imbarazzata: “Ho fatto tanti sogni in cui tenevo un bambino tra le braccia, ma devo essere sincera, speravo fosse una bambina. Sarà per la prossima volta!”

Al settimo cielo invece papà Mirko, entusiasta di avere un maschietto.