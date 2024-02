Selvaggia Lucarelli demolisce Fabio Fazio e Mara Venier

Continua la polemica sull’ipotetica censura di Ghali. Selvaggia Lucarelli ha demolito Fabio Fazio e Mara Venier, accusandoli di essere una specie di soldatini nelle mani dei potenti. In sostanza, a suo dire, non sono liberi di dire ciò che vogliono.

Selvaggia Lucarelli ha definito Fabio Fazio “fintamente inconsapevole” e Mara Venier “un soldatino“. Il motivo è da rintracciare nella frase “stop al genocidio” pronunciata da Ghali durante il Festival di Sanremo 2024. Secondo la giornalista, la conduttrice di Domenica In prima e il presentatore di Che tempo che fa poi non hanno gestito bene l’ospitata del cantante di Casa Mia.

In merito all’intervista di Fazio a Ghali, la Lucarelli ha dichiarato:

Continuando a parlare di Fazio, il cui atteggiamento è stato definito “imbarazzante“, la Lucarelli ha tirato in ballo anche la Venier. Ha dichiarato:

“Imbarazzante poi arrogarsi il diritto di riassumere LUI ciò che avrebbe detto Ghali, affermando che non c’è nulla di strano nel pronunciare le parole ‘guerra’ o ‘massacro’, quando Ghali a Sanremo ha detto una parola molto più precisa, e cioè ‘Genocidio’. Della serie: nel mio programma la parola genocidio non si pronuncia, altrimenti non si può fingere di non sapere di cosa si stia parlando, altrimenti non si può evitare di pronunciare le parole ‘Gaza’ e ‘Israele’. Altrimenti non si può fingere stupore. In pratica si sono dette cose più nette e coraggiose a Sanremo e perfino a ‘Domenica in’ dove qualcuno al massimo ha dovuto eseguire un ordine come un soldatino ma nessuno, con l’atmosfera da parrocchia di campagna, ha recitato la parte di Alice nel paese delle meraviglie. GENOCIDIO, Fazio. Sì era detto ‘GENOCIDIO’. Non ‘w la pace e abbasso le guerre’. (…) E no, non è un concetto semplice da temino alle elementari. È lo sterminio di una popolazione e convertire l’espressione in ‘guerra’ è una scelta molto precisa, che riporta il conflitto su una scala diversa, con una valenza giuridica diversa. Non aveva neppure senso buttare la questione nel calderone dell’immigrazione (i respingimenti) e degli slogan leghisti (aiutiamoli a casa loro), che nulla c’entrano con quello che accade a Gaza. Parole dette solo per annacquare un messaggio e non irritare Israele, perché se si sta parlando di TUTTO, si sta parlando di niente. Il finto stupore, Fazio, va bene per le gag con Luciana Littizzetto, non per un genocidio”