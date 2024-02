Giorgia Soleri confessa la cotta per Ghali: lo tampina dal 2017

Giorgia Soleri confessa la cotta per Ghali: "Gli scrivo, ma non mi c**a di st...

Nelle ultime ore, i fan hanno fatto notare a Giorgia Soleri che somiglia tantissimo alla mamma di Ghali. L’influencer e attivista ha colto la palla al balzo per fare una confessione del tutto inaspettata. A quanto pare, è dal 2017 che ha una cotta non ricambiata per il cantante di Casa mia. Ha provato a scrivergli più volte, ma lui non l’ha calcolata.

La confessione di Giorgia Soleri

Quando i fan le hanno fatto notare la somiglianza con la mamma di Ghali, Giorgia Soleri ha risposto:

“Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata così purtroppo”.

Poi, l’influencer ha vuotato il sacco mostrando i messaggi senza risposta scritti a Ghali. Ha ammesso:

“È dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo c**ata di striscio”.

Giorgia Soleri identica alla mamma di Ghali

Tralasciando il fatto che Giorgia ha una cotta per Ghali dal 2017 ma nel frattempo si è fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è curiosa la reazione di alcuni fan, Dopo che le hanno fatto notare la somiglianza con la mamma del cantante di Casa Mia, la ragazza ha ricevuto tantissimi messaggi. Ha dichiarato: