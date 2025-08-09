Un colpo audace scuote una delle abitazioni più note di Roma, lasciando dietro di sé molte domande e un vuoto difficile da colmare. Mentre gli investigatori si impegnano a far luce sul furto nella villa di Rosario Fiorello, emergono dettagli che raccontano di un’azione pianificata e rapidissima.

Il furto nella residenza di Rosario Fiorello: indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, in collaborazione con lo stesso Fiorello, che ha fornito immagini dei gioielli sottratti per facilitare il riconoscimento.

La polizia sta puntando a una banda romana specializzata in colpi di questo tipo, caratterizzati da rapidità e precisione. Al momento, gli investigatori stanno seguendo alcune piste riservate per non compromettere il lavoro sul campo, e avrebbero già interrogato quattro persone con precedenti specifici, analizzando i loro alibi.

Fiorello e il furto in casa: il valore della refurtiva cresce vertiginosamente

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto, dei malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione romana di Rosario Fiorello, in via della Camilluccia, portando via preziosi orologi, gioielli e altri oggetti di valore.

Se inizialmente il bottino stimato si aggirava intorno ai 300mila euro, successivamente la cifra è stata rivista al rialzo, raggiungendo i 500mila euro. L’abitazione, descritta come un vero e proprio fortino, presenterebbe un unico accesso principale molto sorvegliato e si svilupperebbe su più livelli, con una facciata sulla campagna circostante.

Gli autori del furto sembrano aver evitato la via più controllata, scegliendo invece una strategia audace: sarebbero infatti entrati arrampicandosi e tagliando con una fiamma ossidrica le sbarre di una porta finestra.