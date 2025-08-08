Ancora un colpo nella villa di Rosario Fiorello, a Roma. Cosa è successo? Stavolta, a far paura, è stata una banda ben organizzata che ha svaligiato la casa nella zona nord della Capitale. Un bottino ricco, preziosi e orologi di valore, stimati oltre i 300 mila euro per il furto a casa di Fiorello, secondo il Messaggero.

Il tutto è successo mentre la famiglia era fuori città, lontana da occhi indiscreti. È stata la domestica, entrando al mattino, a lanciare l’allarme. Una scena di caos, oggetti sparsi, porte aperte e la certezza che qualcuno aveva violato quel rifugio sicuro… La polizia ha subito cominciato a indagare, ma qualche dettaglio lascia più domande che risposte…

Fiorello il furto in casa: indagini in corso, sospetti di una banda esperta

Gli investigatori sono a lavoro da giorni, perlustrando ogni angolo della villa in via della Camilluccia. Mercoledì 6 agosto, la scientifica ha fatto un sopralluogo accurato, ma purtroppo senza trovare tracce utili. Questo ha fatto pensare subito a professionisti del mestiere. Il furto nella villa di Fiorello non è stato un gesto improvvisato, ma un piano ben studiato? Così sembrerebbe. I ladri sono entrati passando da una porta finestra, disattivando con calma il sistema d’allarme – attivo, ma stranamente silente. La casa è stata messa a soqquadro, ogni stanza rovistata alla ricerca di gioielli, orologi e pietre preziose… Si sospetta che la banda avesse fatto sopralluoghi precedenti, cercando il momento giusto per agire. E un altro dubbio resta: forse c’è una talpa? Qualcuno che ha dato la dritta giusta a questi ladri così precisi?

Fiorello e l’incubo dei furti: come la villa continua a essere presa di mira

Un furto del genere a casa di Fiorello non è una novità: non è la prima volta che la villa viene presa di mira. Già nel 2019 il comico aveva raccontato a Striscia la Notizia di episodi simili. Negli ultimi mesi, Roma sembra bersaglio facile per i ladri, specie nelle ville di vip e personaggi famosi. Solo poche settimane fa, a luglio, è toccato alla vedova di Domenico Modugno e al calciatore Matias Vecino. E ancora, l’inizio del mese ha visto il tentato furto sventato nella casa dello stilista Valentino Garavani… Un’estate complicata, con le forze dell’ordine impegnate a contrastare molte incursioni.

Fiorello, dal canto suo, si ritrova ancora una volta a fare i conti con la sgradevole sensazione che, nonostante le precauzioni, la propria casa non sia più un rifugio sicuro? Le indagini saranno fondamentali per capire cosa sia successo.