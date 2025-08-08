Roma, furto al negozio di Valentino in piazza di Spagna: indagini in corso

Roma sotto shock per un furto avvenuto nella notte al prestigioso negozio Valentino in piazza di Spagna. I ladri hanno agito con rapidità, portando via diversi capi di alta moda. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e risalire ai responsabili.

Al momento, gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze per fare chiarezza sull’accaduto.

Il tentato furto nella villa dello stilista e il precedente in boutique

L’8 luglio scorso era stato sventato un tentativo di effrazione nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, situata nei pressi dell’Appia Antica. Alcuni malviventi avevano cercato di entrare nella residenza distruggendo parte del recinto, probabilmente alla ricerca di gioielli, ma sono stati messi in fuga dall’intervento tempestivo della guardia giurata, che ha sparato un colpo in aria per scoraggiarli.

Inoltre, un precedente furto al negozio di piazza di Spagna risale al 10 novembre 2024, quando i ladri erano riusciti a portare via borse griffate per un valore di circa 140mila euro. L’allarme era scattato solo dopo il furto, quando la vigilanza aveva contattato il vicedirettore della boutique e il numero d’emergenza 112.

Nella notte tra giovedì e venerdì, il negozio Valentino situato in piazza di Spagna è stato vittima di un furto. I malviventi sono entrati forzando una porta secondaria dell’edificio, nelle immediate vicinanze della scalinata di Trinità dei Monti.

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno mostrato due persone mentre forzavano l’ingresso e riuscivano a entrare nel negozio, da cui avrebbero rubato 30 borse, secondo quanto riportato da Il Corriere. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina e la settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Non è il primo episodio ai danni di questa boutique, infatti meno di un anno fa era stato registrato un tentativo di furto nella stessa sede.