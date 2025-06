Una villa da milioni di dollari a Los Angeles è stata presa di mira da un furto che ha lasciato sotto shock una celebre star di Hollywood. I ladri hanno agito con rapidità e precisione, svaligiando l’abitazione di lusso e portando via oggetti di grande valore. Le autorità stanno indagando per risalire ai responsabili, mentre la star cerca di riprendersi dallo choc subito.

Aumento dei furti nelle ville di lusso a Los Angeles: anche Brad Pitt tra le vittime

Il furto subito dall’attore si inserisce in un’ondata di intrusioni nelle abitazioni di personaggi famosi a Los Angeles tra il 2024 e il 2025. Tra i casi più noti, la residenza di Nicole Kidman e Keith Urban è stata svaligiata nel giorno di San Valentino.

Un episodio simile ha riguardato anche la villa di Tom Hanks e Rita Wilson, derubata lo scorso 5 agosto 2024, durante il giorno, come riferito da ABC 7. Tra le altre vittime recenti si annoverano anche Austin Butler e Olivier Giroud, giocatore dell’LAFC.

Secondo quanto riferito dalla NBC, il capo della polizia di Los Angeles ha comunicato che nel 2024 i furti con scasso denunciati in città sono aumentati del 4%, con oltre la metà degli obiettivi rappresentati da abitazioni private come quella dell’attore. Dominic Choi ha spiegato al Consiglio dei commissari di polizia che questi episodi stanno crescendo con grande rapidità. Ha inoltre precisato che i ladri non saccheggiano interamente le case, ma entrano con precisione e velocità, concentrandosi su oggetti specifici e riuscendo a compiere il furto in pochi minuti.

Svaligiata la maxi villa da 5 milioni della star di Hollywood: i dettagli sul bottino

La villa di Los Angeles dell’attore sarebbe stata svaligiata mercoledì, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Nbc e Cnn, citando fonti della polizia, riferiscono che tre individui hanno fatto irruzione nell’abitazione mentre l’attore si trovava in Giappone per promuovere il film F1: The Movie.

Secondo il portavoce del LAPD, l’agente Drake Madison, la polizia è intervenuta mercoledì sera in un’abitazione nel 2300 di North Edgemont Street dopo la segnalazione di un allarme. I malviventi sono entrati forzando una finestra sulla facciata principale, intorno alle 22: 30, hanno rovistato all’interno e poi sono fuggiti con diversi oggetti, il cui valore e quantità non sono ancora stati precisati.

Né l’attore né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i registri immobiliari consultati dal sito commerciale Traded indicano che la proprietà è stata acquistata per 5,5 milioni di dollari (circa 4,35 milioni di sterline) nell’aprile 2023.