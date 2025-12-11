Fiorentina-Dinamo Kiev: una vittoria che riaccende le speranze in Conference League

Giovedì 11 dicembre, la Fiorentina ha ritrovato il sorriso in campo europeo, superando con un punteggio di 2-1 la Dinamo Kiev allo stadio Artemio Franchi. Questa vittoria arriva dopo due sconfitte consecutive e rappresenta un passo importante per i viola, che cercano di risollevare le sorti della loro stagione.

Un match ricco di emozioni

La partita ha visto i padroni di casa partire con grande energia. Al 18° minuto, il giovane attaccante Kean ha portato in vantaggio la Fiorentina con un bel gol che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Nonostante il vantaggio, la partita si è dimostrata combattuta e la Dinamo Kiev ha risposto con determinazione.

Il pareggio e la reazione della Fiorentina

All’inizio del secondo tempo, la Dinamo Kiev ha trovato il pareggio grazie a un gol di Mykhaylenko, che ha sorpreso la difesa viola al 55° minuto. Tuttavia, la squadra di Paolo Vanoli ha reagito con determinazione, intensificando gli sforzi per riportarsi in vantaggio.

La risposta non si è fatta attendere: al 74° minuto, il centrocampista Gudmundsson ha siglato il gol decisivo, regalando così alla Fiorentina una vittoria fondamentale. Questo successo ha migliorato la posizione in classifica della Fiorentina, riaccendendo la fiducia nei giocatori e nei tifosi.

La classifica e gli obiettivi futuri

Con questa vittoria, la Fiorentina si è portata a 9 punti nel girone di Conference League, mentre la Dinamo Kiev è rimasta ferma a 3 punti. Questo successo risulta cruciale per il morale della squadra, che si prepara ora a chiudere la fase a gironi con una sfida in trasferta contro il Losanna.

Il contesto della stagione

La Fiorentina sta attraversando un periodo difficile anche in campionato, dove occupa l’ultima posizione. La vittoria in Conference League potrebbe rappresentare il fattore decisivo per rilanciare la squadra anche in Serie A, dove le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Vanoli ha sottolineato l’importanza di ogni partita come opportunità per rimanere uniti e ritrovare la fiducia perduta.

In vista della prossima gara, la Fiorentina sarà impegnata nell’ultima partita della fase a gironi. La squadra dovrà affrontare l’incontro con determinazione, puntando a ottenere risultati positivi per migliorare la propria posizione in classifica. Con un atteggiamento proattivo e una forte motivazione, la Fiorentina ha la possibilità di sorprendere ancora in questa stagione.