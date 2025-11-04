L’aria di crisi che da settimane aleggiava attorno alla Fiorentina è esplosa con l’esonero di Stefano Pioli. La decisione, arrivata al termine di giorni di trattative tese per la risoluzione del contratto, segna una svolta profonda nel progetto sportivo della società. Mentre la squadra resta in ritiro al Viola Park, i vertici gigliati lavorano per definire il futuro della panchina e aprire un nuovo capitolo tecnico.

Fine del rapporto tra Pioli e la Fiorentina: l’esonero è ufficiale

La seconda avventura di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina si è chiusa nel peggiore dei modi. Dopo giorni di tensione e trattative senza esito per la risoluzione consensuale, la società viola ha deciso di procedere con l’esonero. Il tecnico emiliano, tornato in estate con un contratto fino al 2028, non ha mai accettato l’idea di dimettersi e ha chiesto il rispetto dell’accordo economico, stimato in circa tre milioni di euro a stagione.

Il confronto con la dirigenza – rappresentata dal direttore generale Ferrari e dal direttore tecnico Goretti – si è protratto fino all’intervento diretto del presidente Rocco Commisso, che ha dato il via libera al cambio di guida tecnica.

“Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa“, si legge nel comunicato ufficiale.

Caccia al nuovo tecnico: D’Aversa in pole, Vanoli sullo sfondo

In casa Fiorentina è già partita la corsa alla nuova guida tecnica. Il presidente Commisso, in costante contatto con i dirigenti, è pronto a sciogliere le ultime riserve entro pochi giorni.

Al momento, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto D’Aversa è il principale candidato: il tecnico avrebbe superato la concorrenza di Paolo Vanoli, che resta comunque tra i profili valutati dal club. Anche Raffaele Palladino avrebbe manifestato interesse a tornare in viola, ma non ci sarebbero stati contatti ufficiali. Sul piano dirigenziale, invece, si va verso una promozione interna: Goretti è in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni di Pradè.

Le prossime ore saranno decisive per definire la nuova panchina viola e provare a raddrizzare una stagione iniziata tra incertezze e delusioni.