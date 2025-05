Firenze in festa: la Wish Parade unisce le voci della protesta

Firenze in festa: la Wish Parade unisce le voci della protesta

Un corteo di oltre 10.000 persone a Firenze per la Wish Parade, un evento che abbraccia diverse cause sociali.

Un corteo che abbraccia diverse cause

Firenze ha vissuto una giornata di grande partecipazione e fervore sociale con la Wish Parade, un corteo che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone. Organizzata da collettivi di sinistra, la manifestazione ha rappresentato un punto di incontro per una molteplicità di temi, spaziando dalle critiche al Dl Sicurezza alle richieste di diritti per i più vulnerabili, come immigrati e poveri.

La manifestazione ha anche sollevato voci contro il riarmo dell’Unione Europea e il genocidio a Gaza, dimostrando una forte coesione tra le diverse componenti sociali.

Il percorso del corteo

Il corteo è partito da via Forlanini, nel quartiere di Novoli, e ha attraversato le strade di Firenze, transitando lungo via Ponte alle Mosse fino a Porta al Prato, per giungere infine al Parco delle Cascine. Durante il tragitto, 15 carri hanno diffuso musica ad alto volume, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le diverse anime della manifestazione, tra cui gruppi antagonisti, centri sociali, e movimenti LGBTQIA+, hanno marciato insieme, evidenziando la necessità di spazi pubblici e di una maggiore inclusione sociale.

Un evento di festa e riflessione

La Wish Parade, iniziata intorno alle 17, ha visto il suo culmine al prato del Quercione, dove la manifestazione è proseguita con musica e dibattiti. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni su temi cruciali, creando un dialogo aperto e costruttivo. Nonostante il corteo abbia causato qualche disagio al traffico urbano, le strade sono state rapidamente liberate, permettendo alla città di tornare alla normalità. La manifestazione ha dimostrato che, oltre alla protesta, c’è spazio per la celebrazione e la comunità, unendo le voci di chi chiede un futuro migliore.