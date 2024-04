Firmato il protocollo tra ANFIR e SIA

Roma, 23 apr. (askanews) - Sostenere e favorire la massimizzazione degli impatti positivi di politiche e finanziamenti pubblici sul territorio regionale, la modellizzazione e lo scambio di esperienze, lavorare sull'accrescimento di competenze e cultura per la misurazione e gestione degli impatti que...

Roma, 23 apr. (askanews) – Sostenere e favorire la massimizzazione degli impatti positivi di politiche e finanziamenti pubblici sul territorio regionale, la modellizzazione e lo scambio di esperienze, lavorare sull’accrescimento di competenze e cultura per la misurazione e gestione degli impatti questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR) e Social Impact Agenda per l’Italia (SIA), il network italiano per la finanza a impatto firmato oggi a Roma nella sede della delegazione di Regione Lombardia

Il Protocollo, inoltre, istituisce un tavolo di lavoro ANFIR – SIA che lavorerà sull’Agenda 2024-25 dando priorità a tre filoni per la realizzazione degli obiettivi con particolare attenzione alla modellizzazione e redazione di bandi regionali a finanziamento diretto e indiretto orientati all’impatto misurabile e alle pratiche di intervento delle finanziarie regionali in modelli di investimento a impatto per la costruzione di CER (comunità energetiche rinnovabili).

“Ringrazio la Presidente Melandri per il coinvolgimento delle Finanziarie Regionali, attori fondamentali nelle politiche di sviluppo dei territori su cui indirizzano i finanziamenti propri, regionali ed europei, in sinergia con quelli privati, secondo priorità che, sempre e più e meglio, devono ispirarsi ai principi della finanza sostenibile e alle logiche ESG”. Così il Presidente di Anfir, Michele Vietti